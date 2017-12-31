С Новым годом Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравляют зарубежные коллеги и политики

В уходящем году удалось многое сделать для укрепления российско-туркменского стратегического партнёрства. Наши встречи в Ашхабаде и в Сочи подтвердили близость подходов России и Туркменистана к актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Убеждён, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные двусторонние связи во всех сферах на благо народов наших стран, в интересах укрепления мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. От всей души желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, Вашим родным и близким здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Туркменистана – мира и процветания, - говорится в послании Президента России Владимира Путина.



Поздравления с Новым, 2018 годом, Президенту Гурбангулы Бердымухамедову адресовал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.



Уходящий год отмечен динамичным развитием белорусско-туркменских отношений по многим направлениям благодаря нашим совместным усилиям. Уверен, что в 2018 году взаимовыгодное сотрудничество будет и далее укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах народов наших стран. От всей души желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, доброго здоровья, неиссякаемых сил и успехов в ответственной государственной деятельности, а гражданам Туркменистана – мира и благополучия, - отмечает в послании Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.



От имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым 2018 годом! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности, а народу Туркменистана – мира и процветания, - пишет Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.



С Новым годом туркменского лидера поздравил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.



Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Туркменистана – мира и благополучия, - говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.



Примите мои сердечные поздравления с Новым 2018 годом. Искренне желаю Вам успехов, счастья и благополучия! – говорится в послании Президента Республики Армения Сержа Саргсяна.



Выражаю уверенность, что в новом году конструктивное сотрудничество между нашими странами во всех взаимовыгодных областях будет активно развиваться на благо народов Кыргызстана и Туркменистана. От всей души желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья и больших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания, - пишет Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.



В уходящем году дружественные отношения между Россией и Туркменистаном последовательно развивались в духе стратегического партнёрства. Воплощаются в жизнь крупные совместные проекты, расширяется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и гуманитарной областях. Налажены полезные контакты между регионами, ведётся активный диалог предпринимательских сообществ и общественных организаций. Уверен, что многоплановое российско-туркменское сотрудничество будет и далее укрепляться, создавая дополнительные возможности для продвижения новых масштабных инициатив. От всей души желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, доброго здоровья, счастья и благополучия, а всем гражданам Туркменистана – мира и процветания, - говорится в послании Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.



Поздравления и наилучшие пожелания Президенту Гурбангулы Бердымухамедову и туркменскому народу также адресовали Федеральный Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с супругом, Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Республики Словения Борут Пахор, Президент Словацкой Республики Андрей Киска, Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани с супругой, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани.